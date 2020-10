BAGNARA CALABRA Studente positivo all'Istituto Tecnico Industriale. Classe chiusa, attivato il protocollo

classe chiusaUno studente che frequenta l'Istituto Tecnico Industriale di Bagnara Calabra è risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo sta bene, e con la sua famiglia dovrà rispettare il periodo di quarantena. Isolamento invece per il resto della classe e per coloro che sono venuti in contatto con il ragazzo.

Lo studente, che già da qualche giorno non frequentava le lezioni è riconducibile al focolaio di Sinopoli. Classe chiusa e studenti a casa in attesa delle determinazioni dell'Asl, che probabilmente a breve provvederà ad attivare l'indagine epidemiologica per accertare se ci sono nella classe altri casi di positività al coronavirus. La Dirigenza Scolastica ha attivato il protocollo e tutte le misure previste in questi casi, atte al contenimento del virus. (Red)

Seguono aggiornamenti