Coronavirus, Sinopoli dichiarata zona rossa

Sinopoli - Palazzo San Giorgio Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli ha disposto con un'ordinanza la limitazione degli spostamenti nel Comune di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, che è stato dichiarato "zona rossa".

Il provvedimento è stato assunto dopo che nel Comune, popolato da poco meno di 2 mila persone, sono stati accertati 15 casi di positività al Covid19 e mentre si è in attesa degli esiti di altri tamponi. Intanto, le autorità sanitarie stanno lavorando per ricostruire i contatti avuti dalle persone contagiate. A richiedere l'istituzione della "zona rossa" nel Comune aspromontano reggino era stato il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale per prevenire il diffondersi del focolaio in atto.