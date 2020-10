SCILLA Sui social la foto scattata agli sposi con lo sfondo della mareggiata

Foto - Gianluca BellantoniLa foto scattata da Giovanni Luca Bellantoni, a una coppia di sposi in posa sul lungomare di Scilla assieme ad un gruppo di inviati con lo sfondo del mare in tempesta, sta girando in maniera virale sui social.

<<Lo scorso sabato pomeriggio – racconta Bellantoni- all’uscita del mio turno in biblioteca, nei pressi dell’affaccio della stazione ferroviaria, ho assistito alla scena di un fotografo che stava scattando la foto ad una coppia di sposi e ad alcuni invitati disposi a semi cerchio sul bordo della fontana del lungomare. Accorgendomi della particolare prospettiva dalla posizioni in cui mi trovavo e con l’uso accorto dello zoom , ho scattato quella foto in modo che sembrasse che il mare travolgesse gli sposi. Ovviamente la distanza c’era. E’ stato solo l’effetto ottico dovuto alla posizione e all’uso corretto dello zoom. Dell’onda è arrivata solo la schiuma ai piedi degli sposi e agli invitati in posa. L’effetto è stato amplificato dalla foto che ho scattato>>.

Il noto fotografo che ha curato il servizio fotografico per il matrimonio, si è complimentato con il giovane scillese ed è stato immortalato di spalle durante lo scatto. <<Non si discute di qualità dello scatto- ha riferito il professionista -quanto della prontezza a comprendere che il contesto può essere spettacolare>>. La foto è stata postata sui social e ha scatenato tantissimi commenti sul web. Jennifer e Salvatore la coppia di sposi che ha scelto Scilla per gli scatti più belli per ricordare il giorno del loro matrimonio non dimenticheranno la foto ricordo e le immagini suggestive del mare in tempesta.

Tina Ferrera