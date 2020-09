Domenica 27 settembre la Costa Viola su RAI 5 con il documentario di Monica Ghezzi "Di la dal fiume e tra gli alberi"

ghez Calabria, Costa Viola: un itinerario tra mito e storia, tra Scilla e Palmi passando per Bagnara Calabra e Seminara. Il documentario di Monica Ghezzi per la seconda stagione della serie.

Di là dal fiume e tra gli alberi, va alla scoperta dei molti racconti che questa striscia di mare custodisce. A partire dalla misteriosa rupe di Scilla, sullo stretto di Messina, dove secondo gli antichi si nascondeva il terribile mostro a sei teste, che sottrasse ad Ulisse sei compagni di viaggio. In questo borgo incastonato sulla punta dello stivale, da tempi remoti si caccia il pesce spada, una pratica intrisa di scaramanzia e superstizione. Ci viene raccontata da Filippo, un pescatore che da oltre 30 anni affronta le onde con la feluca, l'imbarcazione utilizzata per la pesca del principe del mare. Ogni luogo della Costa Viola rimanda ad un'antica credenza o a figure divenute leggendarie, come quella delle Bagnarote, le mogli dei pescatori di Bagnara Calabra che andavano scalze a vendere il pesce nell'entroterra, con le loro gerle portate fieramente in equilibrio sulla testa. Nel rione di Marinella, Carmela ci svela la tradizione di queste donne che sono state per anni il baluardo dell'economia locale. E ancora nei vigneti di Santa Barbara, nel cuore della Costa Viola c'è Giuseppe, lì da sempre a coltivare terreni impervi e con forte pendenza. A Seminara invece incontriamo Vincenzo, un artigiano che costruisce maschere scaccia-demoni. Riti magici e tradizioni ancestrali che alla Tonnara di Palmi, storico quartiere di pescatori, si incarnano in un piccolo ulivo secolare cresciuto magicamente sulla sommità di uno scoglio, simbolo di un luogo dove per molti versi il tempo e la storia non sembrano essere mai passati.

RAI 5 - DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 22.10, Can 23 - "DI LA DAL FIUME E TRA GLI ALBERI"