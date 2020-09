Covid-19, bollettino della Regione Calabria del 24 settembre. Ad oggi 1896 i positivi (+9 rispetto a ieri)

covi 7 giurnoIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 189,767 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.896 (+9 rispetto a ieri), quelle negative sono 187.871. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: 10 in reparto; 1 in terapia intensiva; 64 in isolamento domiciliare; 191 guariti; 33 deceduti.

- Cosenza: 11 in reparto; 3 in terapia intensiva; 111 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 34 deceduti.

- Reggio Calabria: 6 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 327 guariti; 19 deceduti.

- Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.