BAGNARA CALABRA Festività di Maria SS. del Rosario: ecco il programma

Madonna del SS Rosario Da venerdì 25 settembre al via i festeggiamenti in onore della Madonna del SS. Rosario. Ricco il programma sia sotto l'aspetto religioso, sia per quanto riguarda gli eventi culturali e musicali che saranno proposti nel corso del novenario.

A causa delle misure anticovid non sarà svolta la tradizionale processione, ma nella giornata del 4 ottobre la Venerata Immagine della Beata Vergine del Rosario sarà esposta in Piazza Rosario, per la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova.

In basso il programma completo dei festeggiamenti.