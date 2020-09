Dal 1 ottobre parte la campagna tesseramento 2021 di Incontriamoci Sempre

1 1 allegraDa un'opera d'arte del maestro Alessandro Allegra, realizzata quest'estate nella sala Museo “Il Ferroviere, Pietro Germi”, nasce la tessera 2021 dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, che opera con tanto impegno nella bellissima galleria d'arte della Stazione Fs di Rc S Caterina. La campagna tesseramento partirà in anticipo rispetto al solito: dal 1 ottobre, infatti, per sostenere l'impegno appassionato dell’Associazione, sarà possibile diventare sostenitori per le attività 2021.

La scelta di non chiedere alcun contributo pubblico e di puntare sul sostegno della cittadinanza rappresenta una scommessa largamente vinta, in questi anni: le difficoltà incontrate ci danno la carica a tal punto da riuscire a realizzare tanti progetti ed innumerevoli attività sociali e culturali, con una vasta partecipazione ricca di entusiasmo per la bontà delle nostre iniziative, fatte senza scopo di lucro o fini diversi.

Ci auguriamo di ripartire al più presto, per poter offrire alla nostra Città ed alla Calabria ,momenti di aggregazione, partecipazione e crescita culturale del nostro meraviglioso territorio.