Morta Costanza Afan de Rivera, l'ultima dei Florio

Costanza Afan de Rivera Si è spenta nella casa di famiglia a Roccalvecce, in provincia di Viterbo, Costanza Afan de Rivera, romana, 70 anni, figlia di Giulia Florio, nipote di Ignazio e Franca Florio, i suoi nonni materni, e del marchese Achille Belloso Afan De Rivera. Romana, da tempo combatteva contro un male che non è riuscita sconfiggere. Da adulta aveva riscoperto Palermo e la Sicilia, fondando tra l'altro l'associazione culturale "La Sicilia dei Florio" della quale ricopriva la carica di presidente onorario.

Grande appassionata di automobilismo, era navigatore nelle gare di regolarità, infatti, era molto legata alla Targa Florio, la corsa più antica del mondo ideata dallo zio Ignazio Florio. Per il suo grande amore per Palermo, dove viveva stabilmente da circa 10 anni, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria della città da parte de sindaco Leoluca Orlando. A conferma dell'amore per Palermo e per sua volontà Costanza Afan de Rivera aveva espresso il desiderio di essere sepolta nella tomba della famiglia Florio che si trova nel cimitero di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Un vero e proprio monumento progettato dall'architetto Giuseppe Damiani Almeyda. Di recente aveva pubblicato 'L'ultima leonessa', libro dedicato alla madre Giulia, attraverso il quale ripercorre la storia della sua famiglia. I nomi di Giulia Florio e del marito sono ricordati nel Giardino dei Giusti, in Israele, per aver dato rifugio nel loro palazzo a moltissimi ebrei romani durante le persecuzioni razziali del 1943.

Per la verità la storia dei Florio, dinastia di armatori, imprenditori del vino, della conservazione del pesce, della ceramica e del turismo, protagonisti di un'epoca d'oro per la Sicilia e amici di re e regine, hanno conosciuto un'impennata di popolarità grazie al best seller della Auci, che sta terminando il seguito de "I leoni" e che vedrà anche una versione televisiva. "Una "lucida e coraggiosa" testimone della grandezza dei Florio" - dice Stefania Auci, autrice de "I Leoni di Sicilia" - il bestseller che racconta l'epopea della grande famiglia siciliana". L'incontro tra la scrittrice e la nobildonna è avvenuto nel corso delle ricerche compiute per il romanzo. "Avevo cercato di incontrarla in varie occasioni e per caso ho scoperto che era su Facebook. E' scattata una immediata simpatia e mi ha raccontato moltissimo cose sulla nonna, sul suo modo di essere e sul carattere. E' stata di una grande generosità". Lo scopo della vita di donna Costanza, ricorda la Auci, era "mantenere alto il nome della famiglia, sempre con equilibrio e dignità'. Parlava dei Florio con grande lucidità, facendo notare come fosse l'ennesima occasione mancata per la Sicilia e per il territorio, ma anche tenendo conto delle personalità' dei nonni, che si erano sposati giovanissimi e si erano trovati a gestire crisi e situazioni piu' grandi di loro".

Furono un mito diventato leggenda, i Florio che da Bagnara Calabra emigrarono a Palermo, fino a diventare la famiglia di imprenditori più ammirata in Europa e nel Mediterraneo. Per questo qualche anno fa l'Architetto. Corrado Lopresto propose che fosse riconosciuta a Costanza, ultima erede della casa Florio, la Cittadinanza Onoraria della cittadina della Costa Viola come atto di stima e di gratitudine per quello che di tanto grande hanno fatto per più di cento anni i Florio.

