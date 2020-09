BAGNARA CALABRA Mercoledì 16 settembre anche al Liceo “E. Fermi” i test sierologici per il personale docente e ATA della scuola

tEST - LICEO Mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 16, nei locali del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bagnara Calabra (RC), ha avuto luogo la somministrazione del test sierologico per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 al personale docente e ATA, che ha manifestato la volontà di sottoporsi volontariamente allo screening, in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria.

Tale iniziativa, voluta dal dirigente scolastico, prof.ssa Graziella Ramondino, la quale ha ben recepito le indicazioni del Ministero della Salute che ha fornito indirizzi operativi per l’esecuzione dei test sierologici sul personale docente e non docente con circolare n. 8722 del 7 agosto 2020, rappresenta un passaggio importante per organizzare la ripresa delle attività in presenza e in assoluta sicurezza. I locali scolastici sono stati opportunamente isolati e adibiti allo scopo (specifica segnaletica, aule COVID, percorsi con entrate differenti dalle uscite) e tutto lo svolgimento delle operazioni sanitarie si è svolto dopo la compilazione da parte del personale del modello per il consenso informato e in piena sicurezza rispettando le prescrizioni sul distanziamento e tutte le norme igieniche previste.