Bagnara e San Luca insieme nel nome di Maria

PolsiCon questo gesto si chiude definitivamente una vicenda del passato. Impensabile fino a qualche tempo fa un momento del genere. “Nel nome di Maria madre del buon pastore, regina del mare e della montagna, si riescono a fare dei gesti importanti che uniscono tutti sotto il manto misericordioso della vergine santa”.

Quanto afferma Nino Romeo, soddisfatto per essere riuscito ad unire e non a dividere. E’ uno dei tanti punti del nuovo corso che la chiesa chiede al nuovo procuratore di Bagnara. Nel corso della breve processione, Nino Romeo ha invitato il procuratore di S. Luca, Sebastiano Vottari a prendere posto nella bara accanto a lui. Un gesto gradito dal vicario arcivescovile e dal rettore del santuario. Il sindaco di S. Luca, Bruno Bartolo, ha ringraziato a nome di tutta la cittadinanza Nino Romeo e la Città di Bagnara per il gesto. Il motto dei procuratori: Romeo e Vottari per la festività 2020 appena trascorsa è stato: La fede unisce e non divide.