Il Flag dello Stretto impegnato ad accrescere la sicurezza e la fruibilità dei porti: finanziamenti per Bagnara, Scilla, Ricadi e Tropea

Antonio Alvaro Il Flag dello Stretto attraverso l fondi FEAMP ha finanziato un intervento per migliorare il porto di Bagnara Calabra dando la possibilità così ai pescatori di poter usufruire di questa struttura con maggiore sicurezza e con una migliore offerta di servizi. Questo finanziamento segue quello di qualche mese fa assegnato al comune di Scilla, che è ormai alle fasi di affidamento dei lavori, e che mira a creare migliori condizioni per i pescatori attraverso la riqualificazione degli scali di alaggio utilizzati da tutti gli operatori della piccola pesca locale.

Questi finanziamenti per la Costa Viola assieme ad altri due finanziamenti per la Costa degli Dei, uno per l’approdo del Comune di Ricadi e un altro per il miglioramento del porto settore pesca del Comune di Tropea, sono quattro interventi strategici che il Flag dello Stretto ha finanziato e che permetteranno ai pescatori di poter avere condizioni lavorative e di sicurezza migliori. <<L’intervento di Bagnara, così come l’intervento di Scilla, di Tropea e di Ricadi contribuiranno, infatti, ad accrescere la sicurezza e la fruibilità dei porti - dichiara il presidente Del Flag Antonio Alvaro - ed assieme ad altri finanziamenti volti al miglioramento della piccola pesca, alla promozione e alla valorizzazione del pescato, ad operazioni di marketing territoriale e alla riqualificazione del settore ittico in generale, tutti interventi già in atto, mirano a rafforzare lo sviluppo delle zone di pesca del Flag>>. Soddisfatto anche il Direttore del Flag dello Stretto Fortunato Cozzupoli <<continua - dice - il percorso di politica territoriale dal basso iniziato con l’esperienza della programmazione 2007/2013 e che prosegue anche durante questa programmazione creando opportunità a favore di tutte le comunità locali delle zone costiere e delle zone di pesca della Costa Viola e della Costa degli Dei>>.

Red