BAGNARA CALABRA Illuminazione, isola ecologica, e nuova pavimentazione: finanziato dal Flag dello Stretto progetto dell'ATI Onda Marina

Porto di Bagnara Calabra Un tassello della gestione del Porto di Bagnara, dell'ATI Onda Marina, si completa con l'ammissione al finanziamento del Bando FLAG DELLO STRETTO, sulla Rifunzionalizzazione dei Porti destinati alla pesca, bando per cui l'ATI si era imposta a fare redigere da tecnici di propria fiducia e a proprie cure e spese, a favore del comune di Bagnara Calabra.

Con l'attuale finanziamento potrà ora essere possibile procedere alla rifunzionalizzazione del molo di soprattutto, il molo pescherecci, provvedendo a realizzare adeguata illuminazione, a ripristinare la pavimentazione di accesso al molo ed a realizzare un isola ecologica per la raccolta di rifiuti speciali, olii, batterie esauste, attrezzi da pesca dismessi, filtri olio e carburante. Altro intervento promosso dalla Società Cooperativa Pesca Onda Marina, per la valorizzazione della Marineria della Costa Viola e di Bagnara, prevede l'installazione un distributore di ghiaccio secco a scaglie nella struttura portuale, quale ausilio ai pescatori per il mantenimento della catena del freddo del pescato. Il tutto nell'attesa che nei prossimi giorni si completi l'iter burocratico, iniziato all'indomani dell'assegnazione in concessione del porto, per l'apertura del distributore di carburante. Passi importanti per una gestione anche se non ottimale, ma quantomeno dignitosa del Porto di Bagnara, dopo anni di obliò.

I prossimi passi oltre la manifestazione di interesse per il rafforzamento del molo danneggiato nel dicembre 2019 (5 milioni di euro) dovranno essere la rimozione dei rifiuti abbandonati nella struttura ormai dal lontano 2012.

