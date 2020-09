BAGNARA CALABRA "Nella mia Città": "individuati i locali da adibire a sede scolastica"

Nella mia CittàNel mese di luglio l’associazione si è attivata per affrontare il delicato tema dell’avvio del nuovo anno scolastico secondo le direttive ministeriali in tema di emergenza epidemiologica Covid-19. L’edilizia scolastica rappresenta da alcuni anni un problema per la cittadina tirrenica, problema al quale si è aggiuntoquest’anno l’adeguamento edilizio per garantire il distanziamento sociale.

Dopo i primi due incontri interlocutori promossi dall’associazione, che hanno visto coinvolti la scuola, il comune e i rappresentanti dei genitori, è stata avviata la Conferenza dei servizi come previsto per legge. La scuola guidata dal Dirigente Scolastico Graziella Ramondino ha provveduto a partecipare ai vari bandi per ottenere materiale necessario a fronteggiare l’emergenza insieme alla richiesta di personale aggiuntivo. Il Comune, invece, come di sua competenza ha avviato la fase di ricerca di locali da adibire a sede scolastica, sulla base della popolazione scolastica sarebbero necessarie sedici aule. I locali sono stati individuati ovviamente bisognerà effettuare le verifiche del caso prima di comunicare l’ufficialità.

Ric e pubbl