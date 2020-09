Transitato al porto di Bagnara lo yacht d'epoca dell'architetto Corrado Lopresto

Corrado Lopresto con il Granduca di Russia Jorge Romanoff Al porto di Bagnara è transitato lo yacht d'epoca dell'architetto Corrado Lopresto nativo della cittadina della Costa Viola con ospiti a bordo il Granduca di Russia Jorge Romanoff ultimo discendente degli Zar, e la sua compagna Vittoria Romanova.

Il Thelas, navetta d'acciaio poppa tonda del famoso cantiere olandese De Vries del 36, è stato omaggiato dal Principe Romanoff di una bandiera della marina imperiale russa, come il vessillo che i suoi avi, tra cui valenti ammiragli, issarono su tante navi che portarono l'orgoglio della Russia in giro per il globo.