Dopo 42 anni la Prof.ssa Carmelina Tuttobene va in pensione: "Un’insegnante a servizio della comunità che ha tracciato la storia della scuola bagnarese"

Carmelina Tuttobene - Vice preside settore scuola secondaria di primo grado BAGNARA CALABRA - Dopo quarantadue anni e sei mesi dedicati alla scuola la professoressa Carmelina Tuttobene ha raggiunto il traguardo della pensione. Laureata in Lingue ha intrapreso il corso di studi in Teologia che l’ha portata a insegnare Religione cattolica, la prima insegnante laica nella Provincia di Reggio.

La professoressa Tuttobene ha insegnato a Bagnara Calabra per quaranta lunghi anni in servizio presso la Scuola Media “U.Foscolo” oggi l’IC Comprensivo “Foscolo” vivendo tutte le trasformazioni della scuola accanto ad ogni Dirigente Scolastico nel ruolo di vicepreside attenta e discreta. Si potrebbe scrivere a lungo del percorso e della formazione della professoressa, sempre attenta alla formazione e all’aggiornamento, ma quello che ha fatto di lei una buona insegnante è stata la capacità di mettere al centro l’alunno sempre.

Con fermezza, senso di responsabilità e autorevolezza ha guidato generazioni di bagnaresi nel loro percorso; creativa, amante del teatro, nei periodi forti dell’anno, con i suoi studenti ha sempre organizzato rappresentazioni di ispirazione letteraria o religiosa facendo della condivisione il cuore di ogni attività. In armonia con i colleghi e con le famiglie ha vissuto la scuola come una missione e dell’insegnamento una vocazione, anzi, uno stile di vita. Non si è mai tirata in dietro nemmeno nei momenti più difficili ha svolto il proprio servizio fino alla conclusione di questo anno attraversato dall’emergenza epidemiologica del CoVi.

A nome della Comunità scolastica, degli alunni e delle famiglie un ringraziamento a colei che ha saputo essere guida forte e materna della “Foscolo”.

Prof.ssa Graziella Ramondino - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "U. Foscolo"