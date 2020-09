SCILLA Risanamento ambientale delle fognature mediante tecnica di Relining a raggi Uv. Primo intervento in Calabria

AAAE’ stato realizzato all’interno del territorio comunale un intervento di risanamento ambientale delle fognature con l’utilizzo della tecnica di Relining a raggi Uv; si tratta del primo intervento che viene realizzato in Calabria.

<< Dopo un’attenta analisi dei luoghi e delle criticità che presentava l’area d’intervento- ha spiegato l’architetto Bruno Doldo responsabile dell’ufficio tecnico - ho prospettato il tutto ai Commissari prefettizi, i quali hanno deciso di condividere l'iniziativa progettuale, destinando le somme necessarie poi per l'intervento, attingendo le stesse dai finanziamenti che lo Stato invia ai comuni sciolti x mafia al fine di risolvere le problematiche di alcune abitazioni che si trovano a ridosso della via Nucarella>>.L’intervento è stato adottato su un collettore fognario a forma ovoidale e ha riguardato un tratto lungo circa 80 metri. Gli esperti parlano di una tecnologia avanzata rispetto ai metodi classici di risanamento a basso impatto ambientale e che non crea inconvenienti alla cittadinanza. Il lavoro svolto a Scilla è stato realizzato dalla ditta Sandro Greco di Catanzaro, unica azienda al sud in grado di compiere simili interventi.

Ringraziamo il Comune di Scilla ed i suoi tecnici - ha riferito Sandro Greco - che ci hanno dato fiducia per l'utilizzo della metodologia di risoluzione del ReliningUv". Questo intervento vuole porre l'attenzione su quella Calabria che non è ultima ma arriva per prima. Arriva prima non solo di altre regioni ma addirittura prima di altre nazioni>>.

Tina Ferrera