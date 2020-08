BAGNARA CALABRA Ex compagni di classe si riuniscono dopo 43 anni

Classe 1

Si sono ritrovati dopo 43 anni ed è stata grande festa. Certamente non è stato semplice, tanti gli impegni, ma la voglia di rivedersi e stare insieme, anche solo per qualche ora, ha avuto il sopravvento. Complice il periodo estivo, e per qualcuno qualche giorno di ferie, per i ragazzi della I C anno scolastico 1977/1978 Scuola Elementare Porelli è stata una serata meravigliosa in cui i ricordi ed i racconti di quanto vissuto hanno catalizzato l'attenzione di tutti.