SCILLA Arriva il servizio Car Sharing C’entro

CAR SHARINGLa cittadina tirrenica si arricchisce di un nuovo servizio, il Car Sharing C’entro. Nei giorni scorsi la presentazione dei tre stalli collocati nei punti più strategici:pazza San Rocco, il lungomare e la stazione ferroviaria.

<< E’ una tappa importante di questo percorso- ha detto Francesco Perrelli amministratore unico Atam Spa- Scilla è la località turistica balneare più ambita ed il problema del parcheggio è serio. Il fatto di avere il car sharing agevola il turista e l’utente reggino che parcheggia con un prezzo concorrenziale evitando lo stress del viaggio>>. Il servizio sarà attivo anche a Gambarie, località che permetterà di agevolare il turismo mare- monti e che dista da Scilla pochi chilometri. L’ingegnere Viviana Fedele responsabile aziendale unità Risk Management e servizio Car Sharing ha spiegato le modalità di utilizzo del mezzo << L’utente si registra sul sito, visualizza le auto più vicine e noleggia il mezzo al prezzo di 0,25 euro al minuto. E’ stato predisposto un servizio di sanificazione delle autovetture una volta usate e l ’utilizzo all’interno dell’abitacolo di gel igienizzante e guanti. Ci rivolgiamo al turista e nell’inverno ai pendolari oppure a coloro i quali devono raggiungere l’aeroporto>>. Luigi Starcuzzi responsabile del servizio mobilità, trasporti ITS per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel suo intervento si è soffermato sulle origini del progetto finanziato con i Fondi della CEE e della facilità e velocità di gestione del servizio di supporto.<< Abbiamo colto l’opportunità per agevolare i turisti che vogliono visitare il paese- ha aggiunto l’architetto Bruno Doldo Responsabile Area Vigilanza ed Area Tecnica del Comune di Scilla- tenendo conto che i servizi pubblici non sono ben collegati. Quest’anno abbiamo avuto un turismo italiano con numeri soddisfacenti>>.Il Rup Antonio Romeo ha sottolineato come il servizio car sharing pur essendo agli inizi risulti efficiente ed economico.

Tina Ferrera