Coronavirus, nuovo caso positivo a Polistena

Michele Tripodi “Poco fa ho notificato un’ordinanza di quarantena obbligatoria ad una persona residente a Milano che attualmente si trova a Polistena, risultata positiva al tampone dopo essere rientrata dall’Estero.

La stessa persona si trova in buone condizioni di salute e, dal suo arrivo a Polistena, non ha avuto contatti con terzi. Rimane comunque da parte dell’Amministrazione Comunale la massima attenzione e vigilanza per far fronte all’emergenza nazionale coronavirus lungi dall’essere superata. Invitiamo pertanto tutti i cittadini polistenesi ed anche i nostri concittadini emigrati che hanno scelto quale meta turistica la nostra città ad osservare le regole di comportamento per evitare eventuali contagi specie fra persone asintomatiche”. Questa la nota del Sindaco di Polistena Michele Tripodi.