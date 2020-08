BAGNARA CALABRA Discarica non autorizzata, e rifiuti di ogni genere abbandonati sotto la Villa Comunale

Rif - Villa Queste immagini si commentano da sole e non avrebbero bisogno di parole. È giusto tuttavia spiegare che questo sito si trova dietro la struttura parrocchiale, sotto la Villa Comunale in pieno centro cittadino, struttura che di norma ospita le attività di catechismo, azione cattolica e dei vari gruppi religiosi.

Anzi in passato era un angolo romantico dove i giovanissimi si scambiavano i primi baci nascosti. Oggi questo luogo è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Purtroppo questi rifiuti non hanno gambe e piedi ma sicuramente qualcuno ha offerto le proprie gambe, piedi e mani per arrivare fin li.

La segnalazione ci arriva da alcuni cittadini che sono stanchi di vedere il paese continuamente offeso ed oltraggiato da incuria, abbandono, e mancanza di interventi da parte delle autorità preposte. Sperando che quanto prima, anche chi lascia rifiuti in giro possa essere individuato e punito, invitiamo chi di competenza a bonificare il sito.

