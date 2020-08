Imu Aree Fabbricabili, Cittadinanza Attiva Pellegrina: "inconcludente la discussione in Consiglio Comunale"

Cns Com - IMU L’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” promotrice del quarto punto posto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale tenutosi il 20 agosto u.s., avente ad oggetto l’immediata revisione dei valori Imu Aree Fabbricabili, ha nei giorni scorsi augurato e auspicato che il Civico Consesso discutesse del problema con serenità e decidesse con giudizio nell’interesse di tutti i cittadini bagnaresi.

Un auspicio mal riposto, considerato che la discussione, nel suo complesso, si è rivelata inconcludente e che l’unico intervento degno di nota va ascritto al Segretario Generale che con competenza e onestà intellettuale, ha sull’argomento “REVISIONE IMU AREE FABBRICABILI” precisato “per giusta informazione al Consiglio e alla cittadinanza” tre cose: che ad oggi risulta ancora inevasa dai competenti Uffici “la delibera di giunta (n. 94 del 10/07/2018, n.d.r.) contenente l’atto di indirizzo di valutazione dei valori venali delle aree fabbricabili e per questo lo stesso nei giorni scorsi ha inviato al Dirigente dell’Ufficio Tecnico competente una nota di sollecito”; che “per fare questo tipo di valutazione non bisogna fare alchimie ingegneristiche, tecniche e contabili ma bisogna solo applicare delle formule già testate in tutta Italia per le quali non ci vogliono più di due ore”; e infine “che le valutazioni che sono state condotte sin qui dagli uffici tecnici precedenti sono fuori da ogni parametro di legge”.

Tanto era giusto evidenziare, nel rispetto dell’azione propositiva e costruttiva che, sulla tematica in parola, l’Associazione “CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA” ha sin dall’inizio portato avanti con determinazione, nell’interesse esclusivo della collettività.

