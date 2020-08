BAGNARA CALABRA Presentata la Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola"

cop

Si è svolto nella serata di martedì 18 agosto, nella centralissima Piazza Matteotti, l’incontro sul tema dello sviluppo locale, agricolo e turistico, dal titolo “Ritornare alle radici per coltivare il futuro”.

L’evento è stato promosso dall’Associazione Caravilla e patrocinato dal Comune di Bagnara Calabra, e si è avvalso della partecipazione di relatori esperti che hanno introdotto e discusso un tema caro ai cittadini bagnaresi, fuorisede compresi, nel rispetto del distanziamento e delle regole anti-Covid19, grazie anche al supporto della Croce Rossa di Bagnara.

In apertura le parole di Carmelo Tripodi, presidente della Cooperativa Agricola Terre della Costa Viola, la quale è stata presentata ufficialmente nel corso della serata, che ha ribadito l’importanza dell’agricoltura, e la conoscenza innanzitutto dei nostri territori e le potenzialità di sviluppo, partendo dalle nostre radici per gettare le basi per il futuro.

Dopo i saluti e gli incoraggiamenti da parte dell’amministrazione comunale, nella persona del vice sindaco Mario Romeo, il discorso è entrato subito nel vivo attraverso le parole del Dott. Rosario Previtera, agronomo esperto che collabora da lungo tempo con i territori che fanno parte dell’area della Costa Viola, sottolineando una delle caratteristiche principali della zona, ovvero il connubio tra vigna/collina e mare, morfologia che fa comprendere il perché dei terrazzamenti così impervi siano stati creati già 1000 anni fa, per recuperare spazi per la coltivazione della vite. Dopo un breve excursus sulla storia dei progetti che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni in ambito agricolo e vitivinicolo e per la protezione del territorio, l’attenzione si è focalizzata sullo zibibbo, grande protagonista delle coltivazioni nostrane, nonché prodotto di punta della neo formata Cooperativa Terre della Costa Viola.

In seguito la parola è passata al Dott. Fortunato Cozzupoli, Direttore del GAL Batir, che ha illustrato il lavoro e le programmazioni gestite dal GAL, ribadendo l’importanza fondamentale della cooperazione e collaborazione tra aziende e associazioni di categoria tramite la creazione di filiere, micro-filiere e distretti agroalimentari. Il confronto tra diverse realtà è necessario per un crescita e uno sviluppo futuro, anche nell’ambito turistico e per l’attività di sentieristica.

L’ultimo intervento è stato affidato al Dott. Angelo Politi, Direttore di Confagricoltura Calabria, che ha ribadito il supporto dell’organizzazione alla Cooperativa e alle altre realtà che intendono impegnarsi nell’ambito agricolo e di sviluppo locale, ha elencato le attività che sono state svolte negli anni dall’ente, ricordando alcuni successi tra cui la creazione del Distretto del riso della Piana di Sibari, una iniziativa che ha ridato vita a una antica produzione ma con metodi innovativi, e approfondendo ciò che riguarda l’agricoltura di precisione, che utilizza i droni per monitorare e intervenire solo dove sia necessario; basta poco per creare valore aggiunto alle realtà preesistenti per renderle ancora più fruibili e gestibili.

Poco prima della fine dell’incontro, si è avuta occasione di presentare gli altri soci della Cooperativa: Luigi Barilà, Caterina Barbaro e Vincenzo Tripodi, che sono intervenuti rimarcando il loro l’obiettivo fondamentale, cioè contrastare l’abbandono dei terrazzamenti attraverso il mantenimento e recupero di antichi vigneti; la produzione di vino, la coltivazione di uva zibibbo e la diversificazione delle colture sono infatti alla base della mission della Cooperativa, invertendo la tendenza costante all’abbandono dei terreni dell’area della Costa Viola.

La serata si è piacevolmente conclusa con l’assaggio del gelato al gusto zibibbo ideato e sperimentato da Daniele Lopez, chef del Ristorante “Palma d’Oro” di Bagnara Calabra.

