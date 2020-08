E' di nuovo emergenza rifiuti a Bagnara Calabra

rifiuti - bagnara >.

Questo è slo uno dei tanti post pubblicati sui social da cittadini inferociti, e ancora <<quanto dovremo ancora attendere prima di leggere qualche nota di richiamo ufficiale e di provvedimento di messa in mora della ditta incaricata del servizio? E non venite a dirci: le discariche non ricevono più rifiuti, perché se è vero come è vero che alcuni cassoni riempiti a suo tempo giacciono ancora parcheggiati a 50 m. dallo svincolo A2 Bagnara, senza che nessuno si preoccupa di smaltirli, perché non prendete ulteriori cassoni e fate come già in precedenza, invece di preoccuparvi solo a sbandierare ai 4 venti la vittoria di .....Pirro???>>

Ed in effetti i cumuli di rifiuti sono tornati per strada, e in molte zone del paese non vengono ritirati da giorni con l'aumento del fetore, visto il caldo, e della percezione dello stato di degrado e di abbandono in cui si trova il paese.

Red