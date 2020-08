Si è spento il preside Nicola Catalano, una delle figure più rappresentative della cultura reggina

nicola-catalanoNicola Catalano, dirigente scolastico, già ispettore tecnico dell’Ufficio scolastico Regionale della Calabria,è deceduto ieri sera.

Il mondo della scuola reggina e calabrese, che lo ha avuto tra i suoi migliori uomini di punta sin dagli anni ’70, ne piange la scomparsa. Noto la sua profonda cultura, la sua passione civile, la sua competenza e la sua professionalità,accomunate ad eccellenti doti comunicative e relazionali, Nicola Catalano ha interpretato nel migliore dei modi le funzioni di dirigente scolastico. Maturo di esperienze scolastiche ,Il suo quotidiano impegno era finalizzato alla crescita qualitativa del sistema scolastico reggino e calabrese in stretta sinergia con le altre istituzioni pubbliche e del privato sociale. Maestro di vita e di cultura, in termini di competenza e di professionalità,ha rappresentato il meglio di quanto la scuola del novecento ha saputo esprimere in questa città e non solo. Va ricordato il suo profondo amore per il sapere e per le discipline classiche, nonché per la capacità di stimolare i giovani allievi verso una crescita umana e culturale veramente consapevole.

Intere generazioni di studenti si sono, infatti, formate dal punto di vista umano, sociale e culturale sotto la guida di questo educatore. Catalano porta via con sé tanta sapienza e conoscenza che ha dispensato in ogni circostanza e che ci mancherà. Il preside Nicola Catalano lascia un felice caro ricordo della sua persona in quanti l’ hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarne le sue qualità personali. Le esequie avranno luogo domani, mercoledì 9 agosto, alle ore 10,30 presso la chiesa di San Giorgio al corso di Reggio Calabria.

Guido Leone