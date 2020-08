BAGNARA CALABRA Ferragosto, cimitero chiuso: protestano i cittadini

cim bagnara Cimitero chiuso a ferragosto e i cittadini non ci stanno. In tanti si sono recati stamane al cimitero comunale e hanno trovato il cancello sbarrato.

Non è dato sapere quali sono le cause che non hanno permesso l'apertura del luogo sacro; mancanza di personale, la giornata di festa, altre motivazioni. Sta di fatto che molti cittadini, soprattutto chi è arrivato in paese per trascorrere le vacanze, e che voleva approfittarne per fare visita ai propri cari defunti è rimasto deluso dall'impossibilità di accedere al cimitero.

A tutto questo si aggiunge la carente e cronica mancanza di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, non vi è alcuna nota sulla pagina ufficiale del Comune, nè sulla pagina del gruppo che sostiene l'attuale maggioranza. Men che meno qualcuno si è preoccupato di informare gli organi di stampa, e non è la prima volta. L'ultima ieri con l'ordinanza che vieta la balneazione in alcuni tratti dell'arenile che non è stata pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune, nè è stata inviata alla stampa.

Car Trip