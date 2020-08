BAGNARA CALABRA "L'Alba di Ceramida" consegna alla Comunità lo spazio pubblico "Belvedere"

Belvedere - Ceramida BAGNARA CALABRA - Ceramida - Aspettando tempi migliori, l'Associazione Culturale "L'Alba di Ceramida", continuando nel solco della cura e valorizzazione del territorio, consegna alla Comunità lo spazio pubblico "Belvedere", a Ceramida, lungo la SS 18, ripristinato e reso vivibile dopo una poderosa opera di recupero, voluta fortemente dalla stessa Associazione, divenuta concessionaria dello spazio comunale.

L'obiettivo dell'Associazione è quello di recuperare e rendere fruibile spazi che appartengono alla memoria storica del paese. Per tale motivo, tanta cura è stata investita nel recupero di quest'angolo del territorio. Quest'iniziativa segna l'esordio del nuovo Direttivo che, per due anni, con l'apporto di tutti i soci, guiderà l'attività del gruppo. Nel prossimo triennio, a guidare l'Associazione sarà Pasquale Triulcio, affiancato, alla vicepresidenza da Maria Zagari. Completano il team il segretario, Carmelina Maceri, e il tesoriere Vincenzo Aloisio. Con l'auspicio di uscire presto dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. "As maiora, semper!"

