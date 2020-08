BAGNARA CALABRA Istituito parcheggio non custodito presso il campo sportivo comunale

Parking

Il Comune di Bagnara Calabra comunica alla cittadinanza, e a quanti intendono visitare la nostra cittadina che l'amministrazione Comunale, al fine di alleviare la problematica dei parcheggi, ha disposto l'apertura del campo sportivo comunale sito in zona Pizzolo-Sfalassà (in prossimità dell'entrata sud SS18 di Bagnara ) adibendolo ad area di parcheggio gratuito non custodito dalle ore 08:00 alle ore 03:00 a partire da oggi e fino al 23 di Agosto.