BAGNARA CALABRA Manca l'acqua a Solano, i cittadini protestano

Slano protesta BAGNARA CALABRA - E' protesta stamattina per i cittadini di Solano che si sono riversati in massa a Palazzo San Nicola per evidenziare lo stato di degrado in cui versa la piccola frazione bagnarese, e per la mancanza dell'acqua.

Sono più di sette giorni che ormai il prezioso liquido non fuoriesce dai rubinetti, e alla gente non è rimasto altro che fare presente all'Amministrazione Comunale l'insostenibilità di una situazione che è diventata ormai emergenza sociale e sanitaria. A ricevere la folta delegazione, presenti le forze dell'ordine, l'assessore Francesco Oliverio e i tecnici comunali. L'impegno è quello di attivarsi nell'immediato per risolvere il problema, puntanto ad attivare uno dei tre pozzi che alimenta Solano, e successivamente provvedere per gli altri.

Le proteste non hanno riguardato solo il problema dell'acqua, ma i cittadini si sono lamentati per il mancato ritiro della spazzatura, per il degrado e l'incuria che interessa ormai da tempo Solano, e chiedono con forza un intervento per ripulire quelle zone che a seguito del recente maltempo sono state interessate da colate di acqua e fango.

Red.