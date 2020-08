Vandali in azione a Bagnara Calabra, danneggiate fioriere e piantine sul lungomare

Piantine vandalizzate Vandali in azione sul lungomare di Bagnara Calabra. Prese di mira le piantine messe a dimora nelle scorse settimane dall'Associazione "Nella mia Città". Non è la prima volta che succede, stavolta a farne spese un vaso posto nelle vicinanze del Piazzale Musella.

Non è dato sapere a chi diano fastidio le fioriere poste sul muretto del lungomare, o è solo il gesto di qualche sconsiderato che magari inebriato dai fumi e dall'alcol notturno non ha di meglio da fare che prendersela con i vasi sistemati dall'Associazione per abbellire e rendere più vivibile la cittadina della Costa Viola.

Ci si augura a questo punto che, magari con l'ausilio della videosorvegianza, si possa risalire ai responsabili.

Red