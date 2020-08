Caso di contagio a Scilla, il Maresciallo Andrea Marino invita tutti ad evitare inutili allarmismi

scil

Al riguardo, rammento che l'utilizzo dei DPI ed il rispetto del distanziamento sociale, oltre alle elementari norme di igiene personale sono ancora in vigore, ma soprattutto ci aiutano e ci aiuteranno a tenere un po' più lontano il virus. Non vi preoccupate e non vi allarmate che non è il caso>>.

Queste le parole del Comandante della Stazione Carabinieri di Scilla, Andrea Marino che, dopo aver ricostruito la vicenda, fin dall'arrivo a Scilla della turista spagnla, punta a tranquillizzare residenti e vacanzieri.

Red