REGGIO CALABRIA Vigili del Fuoco, incendi boschivi: arriva Aquila Rossa

aquila rossa Mercoledi alle ore 16:30, proveniente da Lucca, è atterrato all’aeroporto di Reggio Calabria l’ultimo arrivato nella flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Aquila Rossa.

Si tratta del quinto elicottero S64 acquistato dal Corpo Nazionale, il primo in livrea VVF.

I Vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno dato il benvenuto a Aquila rossa dando il battesimo dell’acqua con i mezzi dislocati presso il distaccamento aeroportuale.

Aquila Rossa ha lunghezza massima di 27 m, altezza di 7,80 m, larghezza di 6,4 m e diametro del rotore principale di 21,95 m. La velocità massima è di 104 nodi pari a circa 200 km orari.

Aquila Rossa fa rifornimento utilizzando una “proboscide” (pond snorchel) e in circa 45 secondi riesce ad immagazzinare 9.000 litri di acqua.

Le caratteristiche sopra riportate rendono questo tipo di elicottero molto maneggevole e preciso nello scaricare sull’incendio 9.000 litri d’acqua contenuti nella stiva, peculiarità che lo rende il mezzo aereo con maggiore capacità di estinzione al mondo.

Considerate le caratteristiche di questo tipo di elicotteri, i Vigili del Fuoco hanno deciso di dislocare “Aquila Rossa” all’aeroporto dello stretto per potenziare il dispositivo di contrasto agli incendi boschivi nelle aree a sud della Calabria e della Sicilia orientale