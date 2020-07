BAGNARA CALABRA Mancata acquisizione p.e.c. da parte del Comune. Lettera aperta al Sindaco

pecGentile sindaco, il 10 luglio scorso (2020) ho inviato al dirigente dell’area tributi, irraggiungibile per telefono, un messaggio di posta elettronica certificata col quale gli chiedevo di compiacersi di fissarmi un incontro per discutere di una questione di una certa importanza che sarebbe stato utile definire, potendolo fare, in via amministrativa senza ricorrere alla mediazione giudiziaria (che invece pare sia la via di elezione della classe impiegatizia dall’amministrazione che le è capitato presiedere) Dopo 11 (undici) giorni dall’invio, dall’ufficio protocollo del Comune mi è arrivato un messaggio p.e.c. con il quale mi è stata comunicata l’avvenuta acquisizione, quello stesso giorno (21 luglio 2020) del mio messaggio (di giorno 10 luglio).

Poiché il ritardo mi è parso abnorme, ho inviato un messaggio via p.e.c. al dirigente generale del Comune segnalando il fatto e chiedendogli di farne oggetto di valutazione sia a fini dell’eventuale adozione di misure organizzative dirette a migliorare il servizio, sia, ove ritenuti sussistenti gli estremi della grave e colpevole negligenza degli impiegati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di natura sanzionatoria che avesse ritenuto più congrui. Dal 21 luglio ad oggi, tranne la conferma- stavolta in tempi ragionevoli- che il secondo messaggio p.e.c. inviato al dirigente generale era stato ricevuto ed acquisito al protocollo, non ho avuto alcuna comunicazione; né dal dirigente generale (e qui non potrei lamentarmi perché può darsi si sia preso il tempo per valutare i fatti; anche se non do molto credito a questa caritatevole interpretazione del silenzio) né dal dirigente dell’area tributi. Ciò posto chiedo all’amministrazione comunale di indicare, possibilmente in forma pubblica, come il cittadino debba regolarsi in casi del genere: quando, cioè, intenda avere un colloquio con un impiegato della carriera dirigenziale del Comune e voglia esser certo di essere ricevuto in un giorno ed in un’ora che renda proficuo l’incontro ed eviti a sé stesso, ma anche all’impiegato, inutili perdite di tempo.

Analogamente, non intendendo sforzarmi neppure un poco per cercare da solo spiegazioni all’accaduto, ed intendendo esercitare i miei diritti di cittadino, pretendo che l’amministrazione faccia conoscere ai cittadini, nelle forme più utili, se i ritardi nella protocollazione dei messaggi di p.e.c, verificatisi nell’episodio da me narrato, siano da ritenersi fisiologici (in undici giorni l’istanza avrebbe potuto benissimo essere recapitata a mano partendo da Bagnara per farvi ritorno a piedi dopo aver percorso la statale 106 Jonica e scollinato dal passo dello Zomaro) oppure anomali. In questo secondo caso credo sia mio diritto pretendere di sapere: 1) quali iniziative l’amministrazione ha avviato o ha in animo di avviare per migliorare il servizio per il caso in cui la disfunzione dovesse essere (inverosimilmente) imputabile a disservizi ovvero 2) quali iniziative ha avviato o ha intenzione di chiedere a chi spetta, siano avviate contro chi, tra gli impiegati (dirigenti e non) dovesse risultare responsabile della gravissima disfunzione.

Concludo aggiungendo che dal 21 luglio 2020 sono ancora in attesa di conoscere se, quando e a quali condizioni il dirigente dell’area tributi si vorrà compiacere di ricevermi. Non sono per mia sfortuna un mastello non ritirato e, perciò mi preparo ad un’attesa indeterminabile nel tempo. Durante l’attesa, però, non essendo un mastello non ritirato, mi darò da fare.

Distinti saluti. Avv.Giovanni Pietro Golotta