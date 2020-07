BAGNARA CALABRA Spiaggia libera non vuol dire spiaggia abbandonata: la protesta di un gruppo di cittadini del Rione Valletta

Spiaggia Rione Valletta A nome dei cittadini del Rione Valetta, inviamo questa nota di protesta nei confronti dell'Amministrazione Comunale per la disattenzione verso la nostra spiaggia.

La parte di spiaggia compresa tra Canalello Valletta e via Medina, non avendo avuto per motivi vari, la possibilità di essere utilizzata per una struttura lido attrezzata, è diventata di fatto spiaggia libera. Quindi accessibile a tutti i cittadini che in autogestione avrebbero, potuto usufruire della spiaggia senza pagare pedaggi. Tuttavia, giorno dopo giorno ci siamo accorti che da parte dell'Amministrazione Comunale, di fatto il termine spiaggia libera, significava spiaggia abbandonata. Da qui il degrado della spiaggia, tutta un saliscendi pericoloso di ammassi di pietre e approccio alla riva del mare a rischio cadute o distorsioni sopratutto per le persone anziane.

Era nelle nostre attese il passaggio di una ruspa che livellasse l'arenile fino alla riva. Era nelle nostre attese che l'accesso alla spiaggia fosse sistemato in maniera decente ed igienicamente pulito, per non parlar dell'assoluto disinteresse per un accesso adeguato per i disabili. E' stato messo un trespolo per la raccolta della spazzatura che resta lì mai svuotato, ricettacolo di insetti. Insomma una immagine veramente disgustosa per chi, sopratutto forestiero siappresta ad accedere a questo specchio meraviglioso di mare al centro della città. Da tener presente che in zona insistono tra i più noti e frequentati ristoranti di Bagnara, e spesso accade che gli avventori desiderano prima di sedersi a tavola, bagnarsi nel nostro splendido mare.

Insomma dobbiamo,condannandolo, ritenere che per gli assessori del Comune di Bagnara SPIAGGIA LIBERA voglia significare solo e semplicemente SPIAGGIA ABBANDONATA!

Un gruppo di cittadini del Rione Valletta