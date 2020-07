SCILLA Da sabato primo agosto attivo il trenino turistico

Trenino a Scilla Entrerà in funzione dal primo agosto prossimo il servizio di trasporto di persone per fini turistici mediante il trenino gommato. La richiesta era stata sollecitata più volte dall'Associazione Commercianti di Scilla e dal Comitato Piazza San Rocco. La Commissione Straordinaria ha disposto nei giorni scorsi, con apposito atto di indirizzo al responsabile dell'Area vigilanza di attivare il servizio fino al 31 ottobre.

Il trenino seguirà due percorsi separati e collegherà la parte alta del paese al quartiere di Marina Grande. Il mezzo gommato da alcuni anni è molto apprezzato dai turisti che visitano Scilla perchè rappresenta un'attrattiva per la località balneare e al contempo permette di raggiungere in poco termpo la spiaggia evitando l'utilizzo dell'auto.

Non è dato ancora sapere l'orario delle corse giornaliere che negli anni passati venivano effettuate ogni trenta minuti. Il servizio di trasporto, una volta entrato in funzione, darà una "boccata d'ossigeno" a quei turisti che giungono a Scilla in auto e non trovano un parcheggio e anche ai residenti che lo utilizzeranno per gli spostamenti da un quartiere all'altro.

In tal senso il trenino faciliterà anche i soggetti anziani che da Marina Grande o dal borgo di Chianalea si recano a San Giorgio dove ha sede il Comune, l'ufficio postale e il mercato settimanale. Potrebbe giungere la proposta, da parte delle associazioni locali, di un servizio di trasporto adeguato anche per i mesi invernali.

Tina Ferrera