BAGNARA CALABRA Scuole, incontro promosso dall'Associazione "Nella mia Città"

Nella mia Città Ieri 27 luglio 2020 alle ore 10,30 presso i locali del Laboratorio Musicale La Saletta l’ Associazione Nella mia Città ha tenuto un incontro riguardante la tematica della riapertura delle scuole il prossimo settembre alla luce delle nuove normative anti Covid. All’incontro sono stati invitati il Sindaco Gregorio Frosina, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Superiore di Istruzione Enrico Fermi, nonché attualmente reggente per le scuole Primaria e Secondaria di primo grado, dott.ssa Graziella Ramondino e le rappresentanti d’istituto Antonella Tripodi e Rita Surace.

Hanno preso parte Rorò Gramuglia, vicario della Dirigente e le citate rappresentanti d’istituto. Il Sindaco ha comunicato di non poter partecipare nè delegare alcuno per l’Amministrazione, rinviando ad un successivo incontro previsto per giovedi 30 luglio 2020. Dopo aver ascoltato gli interventi dei convenuti in merito alle azioni già messe in atto dall’istituzione scolastica per il tramite della Città Metropolitana, con stanziamento di fondi destinati all’adeguamento delle strutture e all’acquisto di attrezzature e presidi necessari a garantire il distanziamento sociale nelle classi e ogni altro intervento necessario alla sicurezza di alunni e personale scolastico, nonché in merito agli incontri già intercorsi con l’Amministrazione Comunale per coordinare gli interventi, al momento pare senza risultati concreti, l’Associazione ha proposto e sollecitato l’istituzione del Tavolo Tecnico richiesto dai Ministeri competenti per censire le strutture adeguate ad ospitare le eventuali classi aggiuntive, anche in considerazione del fatto che le indicazioni ministeriali non prevedono, al momento, la DAD per scuola primaria e media.

Si è proposto di partire dai numeri, popolazione scolastica, classi disponibili, misurazione degli spazi attualmente disponibili, per poi volgere l’attenzione alla possibilità di rendere fruibili altre strutture da installare ex novo (tensostrutture, prefabbricati) o da individuare tra il patrimonio immobiliare comunale per la riconversione e messa a norma. Partendo da giovedi 30 luglio 2020, l’Associazione si propone di effettuare una serie di incontri per sollecitare il dialogo tra le istituzioni competenti al fine di individuare le soluzioni e l’attuazione delle stesse in tempi brevissimi, e si propone altresì di informare costantemente la cittadinanza sull’evoluzione della situazione, dai finanziamenti richiesti e concessi o meno, la loro provenienza e destinazione alla realizzazione delle azioni previste, anche con l’aiuto delle rappresentanti di istituto, delle altre associazioni disponibili e dei singoli cittadini. Già al prossimo incontro verranno infine proposte una serie di strutture da noi individuate per vagliarne il possibile utilizzo.

Ric e pubbl