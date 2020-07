Bonus Tari, l'appello dell'Associazione Consumatori: "applicare lo sconto anche a Bagnara"

Avvocato Giovanni DominiciBAGNARA CALABRA - Si continuano a registrare ritardi per l’introduzione del bonus Tari previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio che sarebbe dovuto partire da maggio. Intanto l’Arera (Agenzia di Regolazione per Energia Rete e Ambiente) ha però stabilito che i Comuni potranno applicare uno sconto alle famiglie in difficoltà per la tassa sui rifiuti 2020. Il bonus Tari, come ormai è noto da tempo, sarebbe dovuto andare ad aggiungersi ai già esistenti bonus sociali per luce, gas e acqua. Ma l’emergenza sanitaria ha fatto sì che il decreto attuativo non sia ancora stato emanato. L’intervento dell’Arera, di fatto, riconosce alle famiglie in difficoltà un primo sconto sulla tariffa per il servizio integrato dei rifiuti urbani. La palla passa ai Comuni che dovranno pubblicare i criteri e modalità di applicazione degli sconti Tari 2020 in bolletta e riconoscerli agli utenti che ne facciano richiesta.

Ad intervenire adesso, per quanto riguarda la cittadina della Costa Viola è l'Avvocato Giovanni Dominici dell'Associazione Consumatori, che chiede al Comune di avviare le procedure per applicare lo sconto.