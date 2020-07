Lo stile è l’impronta di ciò che si è in ciò che si fa (René Daumal)

maisdi Peppino Maisano

Sono anni che Costaviolanews mi offre spazio e finora mai ero stato colto dal dubbio che la mia corrispondenza o, se mi è consentito, i miei scritti potessero creare difficoltà a qualcuno per il mio modo di interpretare i fatti e di comunicarli. Di più, raramente il mio stile di scrivere, sperimentato in decenni di collaudato esercizio burocratico ministeriale, mi ha creato screzi con chicchessia ancorato com’è alle ferme regole della nostra madre lingua, lontana da barbarismi e frasi fatte d’importazione, di largo uso e consumo ai nostri giorni.

L’attenzione eccessiva che qualche giorno fa mi ha riservato il sig. Careri Giuseppe, giornalista e blogger, bagnarese da vent’anni lontano dal paese natio ha incrinato la mia ferma convinzione rovesciandomi addosso l’intero scenario allorché il mio interlocutore per presentarsi a me, emerito sconosciuto, semplice pensionato, ex Geometra, di borgata aggiungo io, lui, giornalista e blogger ha inteso, per imporsi e proporsi, offrire come prima gagliarda prova del suo valore quella di sbattere sul tavolo i suoi titoli e i suoi galloni di appartenenza al glorioso ordine dei paparazzi.

Metto subito in chiaro col sig. Careri, giornalista blogger, correggendo la confusione del suo mescolare l’ex Funzionario con l’ex Geometra, col chiarire al sig. blogger che la funzione e il livello rivestiti alle dipendenze di una pubblica Amministrazione cessano col cessare del servizio, ma il titolo di studio del dipendente cammina con lui, non decade mai, nemmeno dopo la sua morte.

Quindi sig. giornalista e blogger Careri Giuseppe, abbia la compiacenza di confrontarsi col Geom., meritoriamente diplomato presso l’Istituto scolastico statale “Raffaele Piria” di Reggio Calabria nei primi anni sessanta, unico all’epoca nel ramo in tutto il territorio della provincia reggina, sulla sostanza dell’articolo contestato, e non sull’ortografia, campo questo dove nemmeno eccelle a parere e consiglio del Prof. Pasquale Stillitano.

In ogni caso non si preoccupi sig. Careri, può continuare a dormire sonni tranquilli e assicurare anche i suoi amici che niente si sta organizzando contro di loro e intorno a me o a persone a me vicine. Avendo conosciuto dall’interno l’amministrazione pubblica non sono fuori di giri al punto di pensare dovermi caricare sulle spalle un disastro come quello esistente al Comune di Bagnara, procurato in decenni di incapacità politiche e professionali, e dissolutezze ambo i fronti. Tranquillo! Ho già dato e molto, in collaborazione professionale e aiuti concreti dalle stanze del Genio Civile di Reggio Calabria a iniziare dalla metà degli anni 70 (forse lei non era ancora nato) a tutto il 2006.

Ho dato per la via Marina e per il porto di Bagnara, in ricerca e contrapposizioni per la destinazione delle risorse, e in vigilanza nell’esecuzione delle opere (s’informi se le sembrerò esagerato da qualche ex Sindaco più anziano di me ancora in giro a Bagnara); ho dato per il tormentone del “Pinno”, in progettazione ed esecuzione delle opere, che nelle notti di maltempo non lasciava tranquilli gli abitanti della Marinella e gli amministratori; ho dato per lo ”Sfalassà”, in progettazione ed esecuzione delle opere, che hanno messo la parola fine all’angoscia infinita degli abitanti della “Baietta” ogni qualvolta il torrente s’infuriava e calava, e costringeva gli abitanti del popoloso Rione all’ansia e alle veglie notturne. Per dire solo, sig. giornalista e blogger Careri, delle opere che durano ancora, anche negli effetti. Le altre periodiche minuterie di necessità dei cittadini e dei vari Sindaci le ho dimenticate. Non mi trovava da nessuna parte, sig. Careri, perché non ho mai avuto trombettieri in giro a Bagnara per cantare le mie gesta. E nemmeno “compari”.

Mi scuso se ho tardato a riscontrare. Colpa dell’attesa di altri probabili arrivi contestatari da accorpare in un’unica risposta.