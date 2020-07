BAGNARA CALABRA Strada per Solano chiusa per lavori, protestano i cittadini

SP19 per Solano >.

E' con questo foglietto, affisso sulla segnaletica stradale posta all'altezza del bivio per Solano che residenti, automobilisti in transito, e tutti coloro che usufruiscono della strada provinciale per raggiungere Solano, hanno saputo che a partire dal 20 luglio e fino a data, per ora sconosciuta, dovranno fare a meno dell'importante arteria. A decretare l'inizio dei lavori l'ordinanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, emanata dal Settore 11 Viabilità, e non pervenuta al Comune di Bagnara Calabra.

cartello sp19 Naturalmente non ci stanno i cittadini di Solano che vedono limitata la loro mobilità, con un percorso alternativo che crea non pochi problemi a chi deve raggiungere la piccola Frazione Bagnarese. Protestano i residenti della zona, e le attività economiche e produttive che rischiano, dopo l'emergenza covid, di vedere ulteriormente ridotta l'attività lavorativa. Ed anche i numerosi contadini, che quotidianamente raggiungno i vigneti che si trovano lungo la Provinciale, da domani non sanno come fare per raggiungerli.

Insomma un pasticcio di comunicazione e di attenzione verso chi non può fare a meno di utilizzare la Provinciale per Solano. Domani, comunque, è previsto un incontro tra il Comune di Bagnara Calabra, la Città Metropolitana e l'impresa che sta eseguendo i lavori, e tutti sperano, sopratutto i fruitori della strada, che si possa trovare una soluzione.

