Anche a Bagnara Calabra a luglio, agosto e settembre i "Weekend nelle Vigne"

In un periodo come quello attuale, segnato dalla voglia di ripartenza, è in forte crescita la richiesta di attività all'aria aperta, soprattutto tra campagne e vigneti; è anche per questo che il Movimento Turismo Vino Calabria, presieduto da Pierluigi Aceti, ha deciso di rispondere in maniera organizzata proponendo agli enoturisti e gli appassionati del settore una lunga serie di eventi nelle cantine calabresi. A partire da luglio e per tutti i fine settimana fino ad ottobre, infatti, venti realtà produttive calabresi apriranno le porte ai wine lovers con degustazioni e visite nel pieno rispetto delle normative anti covid, strutturando una proposta complessiva che sottolinea l'importante fermento che cresce attorno all'enoturismo soprattutto in Calabria, con tante realtà sempre più attenzionate dai viaggiatori appassionati ad identità e territorio.

Un grande evento itinerante che coinvolgerà dal Pollino allo Stretto le realtà più significative del Movimento Turismo Vino puntando sulla riscoperta dei territori, la valorizzazione delle produzioni agricole e il turismo di prossimità; proprio in questo scenario si inserisce la Cooperativa Agricola Terre della Costa Viola, che inaugura l’avvio delle attività volendo dare un forte segnale di accoglienza, coesione con il pubblico e il territorio, con le particolarità da valorizzare nell'area della Costa Viola. Da sabato 25 luglio infatti sarà possibile visitare uno dei vigneti della Cooperativa, situato in zona Santa Barbara, per conoscere la storia e le sue caratteristiche, e da cui si gode di un panorama di straordinaria bellezza, che apre lo sguardo direttamente allo Stretto di Messina. Nelle prossime settimane invece il trekking tra i vigneti interesserà altre zone di Bagnara, come località Caccipuiu e Granaro.

Appuntamento sulla strada Statale SS 18 Tirrena Inferiore, all’altezza bivio Solano, ore 9.30, e accoglienza dei visitatori che arriveranno con mezzi propri, per poi spostarsi a piedi e iniziare il tour guidato del vigneto, accompagnati dai racconti e le esperienze del proprietario, coadiuvato dai soci della Cooperativa; i visitatori saranno accompagnati alla scoperta dei terrazzamenti e le varie tipologie che si trovano in vigna, con un piccolo rinfresco a metà percorso, che poi si espliciterà nel pranzo vero e proprio una volta concluso il giro del vigneto, in cui si degusteranno prodotti tipici accompagnati da vino rosso IGT Calabria; quando la maturazione lo permetterà, si potrà assaggiare lo zibibbo, uva caratteristica della zona.

Per tutte le info e le cantine aderenti basta consultare il sito www.mtvcalabria.it, e per le informazioni relative alle prenotazioni e al programma del Week End nelle Vigne della Cooperativa Agricola Terre della Costa Viola basta rivolgersi ai numeri:

340 7183051 – 366 2328198 – 348 3740846, (tenendo presente che l’evento si attiverà al raggiungimento di almeno 10 iscritti fino ad un massimo di 20, e che la prenotazione è obbligatoria entro il venerdì alle ore 12.00), oppure consultare la pagina Facebook Cooperativaagricolaterredellacostaviola, per rimanere aggiornati sulle novità e gli appuntamenti. Vi aspettiamo!

