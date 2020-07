BAGNARA CALABRA IMU aree fabbricabili, accolta la richiesta di Cittadinanza Attiva Pellegrina. Se ne discuterà in Consiglio Comunale

imuAccolta la richiesta di Cittadinanza Attiva Pellegrina, da parte della Presidenza del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra, di inserire all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la discussione sulla revisione dell'IMU aree fabricabili. Di seguito il testo completo della nota inviata dall'Avvocato Antonio Latella, Coordinatore di Cittadinanza Attiva Pellegrina

OGGETTO: calendarizzazione in Consiglio Comunale di ordine del giorno ex art. 25 comma 1 Regolamento comunale proposto dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” sul tema: Revisione valori venali aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 504/92.

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio Comunale,

personalmente e per conto dell’associazione ”CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA” la ringrazio di aver voluto accogliere la nostra richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere sul tema: Revisione valori venali aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 504/92.

Naturalmente il ringraziamento va esteso, Suo tramite, al Signor Sindaco, alla Giunta e a tutti i Consiglieri che hanno condiviso la Sua scelta, in particolare alla Consigliera Santa Parrello che pubblicamente ha sposato l’istanza dell’Associazione.

L’Associazione che per Statuto si propone, tra l’altro, la finalità di aprire una pubblica discussione sui temi di maggiore interesse per la Comunità, si ritiene soddisfatta del percorso compiuto – in collaborazione con le Istituzioni - sul tema IMU aree fabbricabili, nel rispetto di quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione che sancisce e favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, sia in forma singola che associata, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

L’accoglimento da parte Sua della richiesta di calendarizzare al prossimo Consiglio Comunale la discussione sull’IMU Aree Fabbricabili è frutto del percorso serio e rigoroso che l’associazione ha messo in campo attraverso lo studio dell’argomento e mediante la formulazione di precise proposte indirizzate all’Ente per la soluzione di un problema oramai decennale.

Come associazione abbiamo fatto tutto quanto possibile, per fornire agli organi preposti gli strumenti necessari ad assumere una decisione che possa in brevissimo tempo portare alla soluzione di una problematica non più sopportabile per molte famiglie.

L’augurio e l’auspicio è che i Consiglieri Comunali, nessuno escluso, in sede di massima assise cittadina, approccino il problema con spirito costruttivo, contribuendo alla sua immediata soluzione.

Maggioranza e opposizione lavorino insieme alla costruzione di un percorso rapido che riporti chiarezza su un argomento che per troppo tempo è stato sacrificato sull’altare del pareggio di bilancio, ad iniquo discapito delle economie familiari.

Chiediamo, che al di là e al di sopra delle posizioni di parte, nessuno arrivi alla discussione con posizioni preconcette o impostazioni dilatorie o tergiversive non più comprensibili nè sopportabili, ma con spirito collaborativo e decisionale, nell’interesse dei cittadini bagnaresi che siete tutti chiamati a rappresentare.

Fiduciosi in quanto farete, confidando in una positiva ed immediata soluzione nell’interesse comune, auguriamo a Lei e all’intero Consiglio Comunale un sereno e proficuo lavoro.

Bagnara Cal. lì 13.07.2020