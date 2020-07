BAGNARA CALABRA Il gruppo "Quelli della Villa" si scioglie, e smette di occuparsi della manutenzione della Villa Comunale

Villa Comunale - Bagnara Calabra<<Oggi 13 luglio anno 2020 ore 10:00 "Quelli della Villa" si sciolgono ufficialmente e smettono definitivamente di occuparsi della manutenzione della Villa Comunale>>. Con queste parole Bruno Bagalà, uno degli attivisti e promotore di tante iniziative sociali, ha annunciato la fine di un impegno rivolto alla cura, pulizia e manutenzione della Villa che durava ormai da tantissimi anni.

<<Ringraziamo per l'ultima volta tutti i cittadini che ci hanno sempre sostenuti e stimati - continua - ringraziamo anche il nostro caro Sindaco e l'Amministrazione tutta che ne ha preso pieno possesso per la gestione ordinaria e straordinaria, raggiungendo con la soddisfazione di tutti l'obbiettivo iniziale prefissatosi dai volontari. Siamo certi e sicuri - conclude - di lasciare la Villa Comunale in buone mani. Ora e sempre forza Bagnara>>.

Red