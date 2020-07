BAGNARA CALABRA Elogio del volontariato: nota stampa dell'Associazione "Nella mia Città"

Nella mia Città -Il volontariato ha sempre rappresentato una grande risorsa per il nostro paese, e con le sue iniziative ha, di volta in volta, valorizzato i momenti che ricordiamo con maggiore piacere e nostalgia, ma anche e soprattutto sostenuto e alleviato quelli più difficili, occupandosi del decoro urbano, dell’ambiente, della cultura, dell’assistenza alle persone svantaggiate e molto altro.

Le palme del lungomare (poi sostituite), il recupero dei sentieri naturalistici, la cura della spiaggia e la bonifica di siti divenuti discariche; il primo soccorso, il sostegno materiale e morale ad anziani e diversamente abili, i progetti culturali e ludici per i bambini; i progetti di scambio interculturale e la realizzazione di spettacoli e opere in ogni ambito artistico, l’impegno delle società sportive e le tante manifestazioni di valorizzazione delle nostre eccellenze alimentari e per la promozione turistica,perfino l’isola pedonale, e tutto questo in ogni quartiere e frazione,sono solo alcune delle cose realizzate nel tempo da parte delle diverse associazioni di volontariato e dei singoli, o con il loro contributo.

Negli ultimi tempi il recupero completo e la manutenzione costante della Villa Comunale, la pulizia ripetuta della spiaggia e il recupero della scalinata dei Palumbari, nonché la bonifica della scogliera sotto la Torre Ruggero e di Cala Janculla; la posa dei vasi con i fiori sul lungomare, e la pulizia della strada che sale verso la Torre Ruggero e fino ad oltre il porto; e poila consulenza volontaria e gratuita della Dott.ssa Vincenzina Barilà che, con il suo impegno, la sua professionalità e competenza ci ha consegnato per l’estate un paese pulito. Certo non è tutto perfetto, tante cose ancora non funzionano come dovrebbero, ma l’impegno e l’abnegazione di tutte queste persone dà una grande speranza di cambiamento al nostro paese.

Lo spirito del volontariato è la gratuità senza altri fini che l’amore per la propria terra e la propria gente. Il ruolo del volontariato è quello di essere da esempio per tutti e di stimolare percorsi virtuosi nell’azione degli altri cittadini e soprattutto delle istituzioni che, come rileviamo con grande soddisfazione in questi giorni, hanno ripreso a svolgere alcune delle proprie funzioni anche grazie alle sollecitazioni del volontariato, e che ci auguriamo si mantengano costanti anche in futuro. Forse dovremmo sperare che il volontariato sparisca, perché vorrebbe dire che tutti i servizi funzionano e tutti i diritti dei cittadini sono rispettati. Noi ci auguriamo invece che il volontariato esista e resista sempre, perché la scalata alla montagna della civiltà e della sana convivenza di una comunità è lunga e impegnativa; e perché non venga mai meno quella azione Politica del volontariato che ricorda ad ognuno di noi, prima ancora dei sacrosanti diritti, quali sono i nostri doveri.