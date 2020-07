Bagnarese, procedura esplorativa del Comune per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

AC BAGNARESE BAGNARA CALABRA - Il Comune di Bagnara Calabra ha avviato la procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive o soggetti privati per l'iscrizione della squadra di calcio “A.C.D. BAGNARESE” della Città di Bagnara Calabra al campionato di promozione 2020/2021.

Di seguito l'Avviso Pubblico.

PREMESSO che:

-con nota acquisita al prot. Generale dell’Ente n. 9566 del 15/06/2020 il presidente dell’A.C. D.. Bagnarese ha comunicato al Sindaco le dimissioni dalla carica;

-dalle successive interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale è emerso che non vi è alcuna possibilità che la dirigenza uscente continui nella gestione della società e pertanto si rende necessario individuare un nuovo soggetto che intenda rilevare il titolo sportivo e procedere all’iscrizione della squadra al prissimo campionato;

CONSIDERATO che:

•I richiedenti dovranno produrre una nota motivata al Sindaco ove viene manifestato sia l’interesse che la validità del progetto, nonché la serietà della neoformanda società, nel rispetto di tutti i passagi procedurali previsti e disciplinati dallo Statuto vigente, presupposti fondamentali ed imprescindibili per la formazione di un giudizio di carattere fiduciario;

•occorre procedere, pertanto, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, all'espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche o soggetti privati candidabili per l'ipotetica iscrizione della squadra di calcio della città di Bagnara Calabra al campionato di promozione della prossima stagione 2020/2021;

•la suddetta procedura è da concludere entro il 30 luglio 2020;

ATTESO che l’A.C.D. Bagnarese ha titolo per la partecipazione al campionato di Promozione 2020/2021, la nuova società dovrà presentare alla L.N.D. – Comitato Regionale CALABRIA -, tutta la documentazione richiesta dal suddetto comitato per l’iscrizione, comprensiva di assegno circolare non trasferibile di importo ad oggi non ancora quantificato a titolo di “tassa iscrizione”.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, con il presente avviso, il Comune di Bagnara Calabra intende acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti candidabili, che pertanto

SONO INVITATI

a manifestare il proprio interesse depositando una dichiarazione scritta, con indicazione di tutti i dati atti ad identificare il richiedente, con allegata la documentazione di cui in narrativa, entro e non oltre il termine di giovedi 16 luglio c.m, ore 12:00, presso l’ufficio protocollo dell’ente.