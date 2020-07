BAGNARA CALABRA "Sveglia Pellegrina, di indifferenza si muore", Cittadinanza Attiva denuncia il degrado dell'ex scuola elementare

Scuola Elemntare Pellegrina È passato un anno dall'intervento di pulizia del cortile della ex scuola elementare di Pellegrina da parte dei volontari dell'associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina. Ed oggi sulla pagina facebook dell'Associazione un post mette sotto accusa il Comune denunciandone inattività ed inadempienze.

<<Dell'impegno assunto dagli amministratori di portare i rifiuti in discarica e mettere in sicurezza l'edificio è rimasto solo il lontano ricordo. Oggi il cortile è nuovamente una discarica a cielo aperto al centro del borgo e l'edificio, con vetri e finestre devastate, un simbolo di quotidiano degrado, che molti, troppi ormai, scambiano per normalità. Sveglia Pellegrina ... di indifferenza si muore>>.

Red