Salute Benessere - Estate e forma fisica

Terzo appuntamento per la rubrica di costaviolanews.it Salute & Benessere. In questa puntata Carmine Sofio e Domenico Caratozzolo parlano di "Estate e forma fisica". Consigli utili per mantenere la forma anche durante l'estate, ed alcune particolarità su come vivere bene e in salute questa particolare stagione dell'anno.