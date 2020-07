BAGNARA CALABRA Dal 1 luglio al 31 agosto a Porelli niente acqua nelle ore notturne

rubinetti a secco Di seguito la nota del Comune.

<<Si avvisano i cittadini, residenti nel rione Porelli che per una migliore gestione dell'erogazione idrica nel territorio comunale, per il periodo 1/07/2020 - 31/08/2020, la fornitura dell'acqua, per tutti gli edifici serviti dalla condtta idrica alimentata dal serbatrio Sorbarelle verrà sospesa dalle ore 23.00 alle ore 6.00, al fine di favorire una maggiore pressione nei restanti serbatoi cmunali, che in questo periodo estivo, presentano delle criticità per quant cncerne l'erogazione idrica in alcuni punti del paese.

Si avvisa inoltre, che dovendo procedere al secondo collegamento della parte di condotta idrica, di recente realizzata nel Rione Porelli, " tratto sebatorio srbarelle - incorcio S.S.18 - Via Pagliara nella giornata di giovedì 2 c.m., dalle ore 8.00 alle ore 13.00 si potrà avere una interruzione dell'ergazione idrica>>.