BAGNARA CALABRA Acqua non potabile a Ceramida

acqua-non-potabile Il Comune di Bagnara Calabra informa i cittadini di Ceramida che <>.

Nel contempo si è provveduto alla sostituzione dei serbatoi, i cui lavori sono tutt'ora in corso. Per questo motivo l'acqua <<allo stato attuale nn è potabile e pertanto ne è consentito l'uso solo per aspetti igienico-sanitari>>.