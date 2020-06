Comunità del Parco, il sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti eletto Presidente

Il Giuseppe PezzimentiSindaco di Gerace, Giuseppe Pezzimenti, è il nuovo Presidente della Comunità del Parco dell’Aspromonte, eletto dall’Assemblea riunitasi giovedì scorso.

Ad aprire i lavori il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano, che ha evidenziato l’importanza della «collaborazione tra Ente e Comunità del Parco per l’elaborazione degli indirizzi programmatici e delle proposte di sviluppo del territorio aspromontano, riconoscendo il ruolo fondamentale della Comunità da cui devono provenire proposte nell'interesse dei territori di riferimento ricadenti all'interno del Parco, come spunto per successive elaborazioni progettuali».

«Siamo dinanzi ad un periodo di grande rilancio per le Aree Protette - ha spiegato nel suo intervento il Presidente Autelitano, già alla guida dell’Ente nel quinquennio 2007-2012 – Significativi sono gli investimenti destinati dal Governo ai Parchi italiani riconoscendone il ruolo di primo piano nella ripresa del Paese dopo l’emergenza Covid. Abbiamo la necessità – ha proseguito Autelitano – di puntare sulla fruibilità dei luoghi e delle strutture, ed è proprio sul potenziamento e sul miglioramento dei Centri Visita e delle Porte del Parco che ci concentreremo nei prossimi mesi affinché si possano mettere in campo azioni di sistema proficue valorizzando al contempo le risorse per la sentieristica e la ciclovia. Bisogna aprirsi alla legge 394/1991 - ha concluso il Presidente Autelitano - che prevede opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile per i comuni e le comunità, affinando le strategie e organizzando gli interventi prioritari per un progresso omogeneo dell’Area Protetta».

Il neo eletto Presidente della Comunità del Parco, Giuseppe Pezzimenti ha «ringraziato i colleghi che hanno espresso la loro preferenza nei miei confronti. Sono lieto di accettare questa prestigiosa nomina per la quale in passato ho avuto l’onore di concorrere. A suo tempo siamo stati promotori di proficue iniziative per favorire lo sviluppo dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. Ho particolarmente apprezzato l’intervento del Presidente Leo Autelitano, con il quale concordiamo pienamente sul percorso programmatico da portare avanti. Sono doppiamente soddisfatto per la scelta del presidente Autelitano di convocare la riunione dell’assemblea nella città di Gerace, sede della Comunità come da regolamento. Sono disponibile - ha concluso il sindaco di Gerace Giuseppe Pezzimenti - a contribuire fattivamente affinché l’Ente sia un punto di riferimento certo per tutti i coloro che vi partecipano, perché il Parco d’Aspromonte è un’opportunità per tutti. Il mio auspicio è che tutti gli abitanti si possano sentire parte integrante, propositiva e dinamica, dell’Ente, che, ne sono certo, potrà contribuire allo sviluppo del territorio e della Comunità che vi risiede».

Nel corso dei lavori la comunità del Parco, all’unanimità dei sui componenti, ha reso parere favorevole al rendiconto generale 2019 dell’Ente designando, inoltre, i quattro componenti del Consiglio Direttivo del Parco che saranno Antonino Gioffrè (Sindaco di Cosoleto), Tommaso Iaria (Sindaco di Condofuri), Francesco Malara (Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte), Carmelo Nucera (Presidente Consiglio comunale di Bagaladi).