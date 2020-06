BAGNARA CALABRA In località Calcara a Pellegrina da mesi senza illuminazione pubblica

Località calcara senza illuminazione pubblicaDa mesi l’illuminazione pubblica in Via Calcara a Pellegrina non funziona. I disagi sono davvero considerevoli per i residenti, che sono seriamente preoccupati perchè questo problema si protrae ormai da diverso tempo senza che si trovi una soluzione. Disagi, pericoli e mancanza di sicurezza sia per i residenti, sia per chi, nelle ore serali raggiunge la zona per vari motivi.

I cittadini, esasperati ed arrabbiati, hanno più volte sollecitato il ripristino della luce, ma fino ad adesso nessuno è intervenuto per risolvere il problema. Anche sui social non mancano le foto e le segnalazioni, ma fino al momento nulla di fatto. L'appello è quello di ripristinare al più presto il servizio a garanzia dell’incolumità fisica di ogni singolo cittadino.

Red