BAGNARA CALABRA Imu aree edificabili: Cittadinanza Attiva Pellegrina chiede che se ne discuta nel prossimo Consiglio Comunale

imu aree edificabili Cittadinanza Attiva Pellegrina scrive al Presidente del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, e al Sindaco di Bagnara Calabra, per proporre la calendarizzazione in Consiglio Comunale di un ordine del giorno che preveda la revisione dei valori venali delle aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 504/92.

Di seguito il testo completo della lettera:

OGGETTO: Proposta di calendarizzazione in consiglio comunale di ordine del giorno ex art. 25 comma 1 regolamento comunale o di sessione straordinaria del consiglio comunale ex art. 21 comma 1 II° periodo.

L’associazione CITTADINANZA ATTIVA PELLEGRINA con sede in Bagnara Cal. c.da Cava Barano s. nc.

PREMESSO

che in data 12 novembre u.s. una delegazione di soci,assieme ad altri cittadini, incontrava il Sindaco di Bagnara Calabra, il Vice Sindaco, alcuni Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale sul tema “possibilità di revisione dei valori venali delle aree edificabili ai fini IMU prima del decorso dei cinque anni dal dissesto decorrenti dall’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrata”;

che in quella sede, considerata la divergenza di opinioni emersa tra i dirigenti comunali presenti, su proposta dell’associazione il Sindaco ha disposto che l’Ente formulasse richiesta di parere al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale;

che il Ministero dell’Interno ha fatto pervenire all’Ente parere motivato in data 24.12.2019 prot. generale 24050;

che con tale parere il Ministero ha sgomberato ogni dubbio, sulla possibilità del Comune di procedere immediatamente alla revisione dei valori venali delle aree fabbricabili, valori palesemente fuori mercato, che ormai l’Ente applica da dieci anni, vessando i cittadini proprietari di aree edificabili;

che numerose sono state le proposte di rettifica dei valori venali avanzate dall’associazione, anche alla luce delle numerose pronunce di censura formulate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria;

che sia il Sig. Presidente sia alcuni Assessori/Consiglieri comunali hanno seguito con interesse l’evoluzione della vicenda, prestando attenzione alle proposte avanzate dall’associazione per la soluzione del problema;

che ad oggi però, nonostante i vari solleciti, anche in virtù del parere espresso dal Ministero dell’Interno in data 24 dicembre u.s., l’argomento IMU aree fabbricabili non ha trovato idonea soluzione nè tanto meno opportuna discussione in consiglio;

che l’inerzia sin qui palesata dall’Amministrazione rischia anche di generare una grave ed ingiustificabile disparità economica tra cittadini proprietari di aree edificabili;

che in prossimità dell’approvazione del bilancio di previsione e pluriennale 2020/2022 (31/07/2020) e a seguito della Delibera già approvata dall’Amministrazione di rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, da cui si evince un ingente risparmio di spesa ovvero una maggiore entrata sufficiente a compensare i minori introiti relativi alla revisione dei valori IMU aree fabbricabili, l’Ente è in condizione di risolvere favorevolmente l’annoso problema riguardante l’iniqua tassazione di che trattasi;

che ormai la tematica, prima facie, apparentemente complessa, appare sviscerata in ogni sua parte e chiara nella erroneità in eccesso dei valori venali reiterati dall’ente con riferimento alle aree edificabili.

Tanto premesso,

il sottoscritto, nella qualità di Coordinatore e Legale Rappresentante dell’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”

CHIEDE

che il Sig. Presidente del Consiglio Comunale, facendo proprie le ragioni sopra esposte e considerata la delicatezza dell’argomento, Voglia ex art. 25 comma 1 del regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 05.11.2002, assumere l’iniziativa di sottoporre alla discussione del prossimo consiglio comunale, calendarizzandolo all’ordine del giorno del giorno,il seguente punto:

Revisione valori venali aree fabbricabili con adeguamento degli stessi al valore in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione come previsto dall’art. 5 D. Lgs. 504/92.

Nel caso in cui il Sig. Presidente non ritenesse accogliere tale richiesta, la presente è indirizzata contestualmente anche ai:

SIGNORI CONSIGLIERI COMUNALI

affinché ex art art. 25 comma 1, avanzino richiesta al Sig. Presidente di calendarizzare al primo consiglio utile quanto indicato al punto 1) o ex art. 21 comma 2 dello stesso regolamento chiedano immediatamente la convocazione di una sessione straordinaria del consiglio comunale su tale punto.

Certi dell’attenzione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti

Bagnara Cal. lì 23.06.2020